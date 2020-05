Rotterdamse horecaondernemers in gesprek met VVD: 'Zeggen waar het op staat'

Een aantal Rotterdamse horecaondernemers gaat donderdag met de lokale VVD online brainstormen over de heropening van hun zaken. Sinds de coronacrisis zijn eetgelegenheden zoals Eetcafé Thailand in Rotterdam-Lombardijen dicht. Rob de Callafon, eigenaar van het restaurant en deelnemer aan de brainstormsessie, maakt zich zorgen.

Zo wil hij een water- en winddicht terras als zijn zaak weer open mag. "Zodat, als ik gasten reserveer, er 22 gasten binnen kunnen zitten en we elke dag met twaalf gasten van het terras gebruik kunnen maken", legt De Callafon uit. Maar dat mag niet, zegt de restauranteigenaar. "Dat is het Rotterdamse beleid: het open-terrassen-beleid. Ik heb daar mijn vraagtekens bij."

Normaal heeft De Callafon na 19:00 uur een bezettingsgraad van honderd procent met tachtig tot negentig gasten in zijn zaak. Vanwege de coronamaatregelen wordt dat percentage flink teruggeschroefd.

De horecaondernemers mogen onder voorwaarden op 1 juni weer open. De Callafon komt echter niet in aanmerking voor financiële compensatie. "Slechter kan het in mijn geval niet zijn", lacht De Callafon als een boer met kiespijn. Hij staat achter het initiatief van de VVD: "We gaan als Rotterdamse ondernemers zeggen waar het op staat."

Lees meer