Nagelstyliste ook weer open: 'Kriebels in mijn buik gehad'

"Ik heb wel even kriebels in mijn buik gehad. Het is super spannend en raar om weer je eigen toko in te lopen, waar de behandelingen weer mogen starten." Bourne miste het contact met haar klanten, maar zat de afgelopen weken zeker niet stil. Ze hielp haar collega-ondernemers op de Groene Hilledijk en Beijerlandselaan om overeind te blijven.

Roze paleis

Bourne is blij dat zij een aantal 'buren' heeft kunnen helpen. "Maar nu is het tijd om me weer helemaal te focussen op mijn eigen roze paleis!"

De Rotterdamse ontving maandagochtend met Manorma al haar eerste klant. "Ik heb heel slecht geslapen. Ik was nerveus en dacht: yes, ik mag weer!", lacht Manorma.

"Het is een vervelende periode geweest en we moeten hier en daar wat aanpassen", zegt Bourne. "Maar we gaan vrolijk verder!"

