Papendrechter vindt slang in bed

De bewoners van een huis in Papendrecht zijn zich maandagmorgen rot geschrokken. In één van de bedden vonden zij een rattenslang. Het dier is vermoedelijk via een raam naar binnengeklommen.

Dierenzorgcentrum Louterbloemen uit Dordrecht heeft zich over het dier ontfermd. De slang van tussen de 80 en 100 centimeter wordt deze morgen naar de reptielenopvang in Zwanenburg gebracht.

Het is onduidelijk of het dier is ontsnapt of gedumpt. "Het zijn ware Houdini's", zegt Rob Dumont van de opvang in Zwanenburg over de rattenslang. "Ze blijven zoeken tot ze een gaatje hebben gevonden."

Een rattenslang eet vooral muizen, is niet giftig en bijt zelden, weet Dumont. "En dan voelt het nog als een speldenprik."

De slang gaat twee weken in quarantaine in de opvang. Dumont krijgt per jaar ongeveer 25 meldingen van een ontsnapte rattenslang. "Het is afwachten of de eigenaar zich meldt. Meestal schamen mensen zich ervoor dat het dier is ontsnapt. Mensen willen ook geen paniek in de buurt zaaien."

Geen huisdier

Blijft de vraag of het dier nog een nieuw thuis krijgt. "Ik raad het de mensen af. Het is geen huisdier, maar een hobbydier. Mensen zoeken iets aaibaars om Goede Tijden, Slechte Tijden mee te kijken. Daar is dit dier niet geschikt voor."

En Dumont heeft nog andere motieven om het dier niet te nemen. "Denk aan de kosten. Zo'n dier kost vier- tot zeshonderd euro per jaar. Wat denk je wat een verwarmd terrarium kost? En wat als je op vakantie gaat? Je schoonmoeder komt niet even oppassen!"