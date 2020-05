Rotterdammer laat corona-tattoo zetten: 'Dit is een tijd om nooit te vergeten'

Een tijd die we nooit zullen vergeten. Dat is de coronacrisis ongetwijfeld. De 56-jarige Rens van Gastel uit Rotterdam gaat nog een stapje verder en heeft de coronacrisis vereeuwigd op zijn lichaam, in de vorm van een tatoeage.

Op zijn onderbeen prijkt sinds maandag een wc-rol, met daarboven het jaartal 2020. "Voor mij is de wc-rol hét product van 2020", zegt Rens. "Dat was toch wat hè, met al die mensen die wc-rollen gingen hamsteren. Ik dacht: een eerbetoon aan de wc-rol."

Dat eerbetoon is nu voor eeuwig op zijn lichaam vertegenwoordigd. "Deze tijd is er één om nooit te vergeten", zegt hij. "Wat ik wel zwaar vond, is het afstand houden van mensen. Mensen niet aan kunnen raken, geen omhelzing of hand geven bijvoorbeeld, vind ik vreselijk."

Verhaal van zijn leven

Het lichaam van de Rotterdammer is één grote verzameling van kleine en grote gebeurtenissen, die samen het verhaal van zijn leven vormen. Zo prijkt op zijn buik het onafscheidelijke kammetje van zijn vader, die er vele malen per dag zijn haar mee kamde en zelfs het tapijt. Op zijn been een openstaande handboei met twee data, als herinnering aan zijn tijd in detentie. Een corona-tatoeage mocht daarbij niet ontbreken.

Hij liet de tatoeage zetten bij de Tattoo Grot in Rotterdam-Zuid. Gehuld met mondkapje had tattoo-artist Rob de eer om het plaatje te zetten. "Bij Rens sta ik nergens meer van te kijken", glimlacht hij.

Rob heeft dubbele gevoelens bij het feit dat hij vanaf maandag weer open mag. "Natuurlijk ben ik blij, maar ik ben toch ook bang voor mijn gezondheid en dat van mijn gezin. Ik hoop dat dit de juiste keuze is. Als ik nog een keer een paar maanden dicht moet, is dat het einde van mijn zaak."

