Oud-Feyenoorder Kiprich en kampioenschap Sparta in Rijnmond Sport

In deze aflevering zien we een interview dat supportersvereniging had met Feyenoord-icoon József Kiprich. De Tovenaar van Tatabánya haalt samen met zijn zoon Dani herinneringen op aan zijn periode bij Feyenoord.

Ook blikken we terug op het kampioensfeest van Sparta, nadat het in 2016 kampioen werd in de Jupiler League. We zien onder meer de grootste Michel Breuer-fan uit de geschiedenis van het voetbal en zien een interviewende Sparta-trainer Alex Pastoor.

