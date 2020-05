Sparta haalt spits Thy transfervrij op

Thy is met de Rotterdamse club in een afrondende fase in de onderhandelingen. Als de laatste details worden afgerond, speelt hij volgend seizoen in het shirt van Sparta.

Sparta had problemen in de spitspositie. Het raakte afgelopen seizoen de aanvallers Halil Dervisoglu (Brentford), Lars Veldwijk (Jeonbuk Hyundai) en Ragnar Ache (Eintracht Frankfurt) kwijt. Joël Piroe is gehuurd van PSV en keert volgend seizoen weer terug.