Monumentale boom moet wijken bij werk station Noord

Het laten staan van de boom aan de noordkant van het station zou zevenhonderdduizend euro kosten, zegt ProRail. "En dat is volgens ons en de gemeente Rotterdam een onverantwoorde uitgave van gemeenschapsgeld." De gemeente heeft daarom een kapvergunning aangevraagd voor de populier.

ProRail bouwt een nieuwe lift aan de zuidkant van het station en een nieuwe hellingbaan aan de noordkant van het station, zodat het station straks voor iedereen toegankelijk is.

Omdat het om een beeldbepalende boom gaat, zal ProRail als vervanging een ander, volwassen exemplaar planten als het werk klaar is. "Over het soort en de exacte locatie winnen we advies in bij de gemeente en de Bomenridders Rotterdam. De boom komt ongeveer op dezelfde plaats", zegt ProRail.