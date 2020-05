Elly vraagt twee tompoucen voor jarige Han (77) en krijgt 'onvergetelijke verjaardag'

Om haar man te verrassen voor zijn 77ste verjaardag schakelde Elly van Santen Rijnmond Helpt in. Wat begon met een kleine hulpvraag voor twee tompoucen mondde uit in een stormloop aan cadeaus van buurtbewoners. Keer op keer opende het echtpaar uit Rotterdam Vreewijk verbouwereerd hun deur. "Zolang ik blijf leven, vergeet ik dit nooit meer", reageert Han van Santen nog altijd verrast.

Han en Elly van Santen wonen al jarenlang met veel plezier in Vreewijk. Hun familie woont in Alkmaar en omgeving en heel veel contact met de buren hebben ze ook niet. Een buurjongen gooit op zaterdag de krant door de brievenbus, maar echt contact heeft het echtpaar niet. "Ik behoor ook tot de risicogroep", licht Han toe waarom zij zoveel mogelijk contact vermijden. "Drie jaar geleden kreeg ik een pacemaker. Moesten ze ineens bij mij inbouwen. Ik voelde mij goed, maar het ziekenhuis vond het nodig."

Tompouce

Nog altijd voelt Han zich goed. Zo goed zelfs dat hij zondag 10 mei zijn 77ste verjaardag vierde. Samen met zijn vrouw Elly. Zonder familie en vrienden. Om Han toch nog een leuke verjaardag te geven, schakelde Elly woensdag Rijnmond Helpt in. Zelf durven ze niet goed naar buiten en daarom had Elly één wens: twee kleine tompoucen voor de verjaardag van Han. "Ik ben ook pas jarig geweest en met Koningsdag hadden we ook al geen tompouce. En daar houden we juist nu van. Het mogen er best vier zijn. Dat is dubbel zo lekker", vertelt Elly stiekem aan de telefoon als haar man niet luistert. "En ik wil er best voor betalen, maar ik weet niet goed hoe dat moet. Dat girobankieren. Zal ik anders mijn rekeningnummer geven?"

Rijnmond Helpt luistert naar haar verhaal. Als coördinator Frank Stout diezelfde ochtend het verhaal vertelt in de uitzending bij Erik Lemmers klinkt onafgebroken de telefoon van de receptie en stroomt de mailbox van Rijnmond Helpt vol. Heel veel luisteraars willen graag vier tompoucen naar Vreewijk brengen. Om het echtpaar niet op te zadelen met een overdaad aan tompoucen belt Rijnmond Helpt later die dag nogmaals in het geheim met Elly. Wat vindt Han nog meer lekker en leuk? Zelf wilde ze aftershave geven. "Het merk weet ik niet, maar ik geef meestal de goedkoopste van de Kruidvat. Die is ook lekker hoor."

Kort na het telefoongesprek worden alle behulpzame luisteraars gemaild met een verlanglijstje. Binnen een half uur zijn alle mogelijke cadeaus al verdeeld en laten de weldoeners aan elkaar weten wanneer zij van plan zijn om langs te gaan. De voorpret is een goede voorbode van wat komen gaat. Te beginnen op zaterdagochtend om 09:00 uur.

Ontroerende verjaardag

Op dat moment klinkt de deurbel. Han staat zich te scheren en Elly rent in haar ochtendjas naar beneden. "Uw man is morgen toch jarig? Alstublieft. Vier tompoucen. Voor vandaag en morgen. Geniet ervan en alvast een fijne verjaardag!" Als Han naar beneden komt, ziet hij vier tompoucen. "Hoe weten ze dat ik jarig ben", vraagt hij aan zijn vrouw. Elly zwijgt en lacht. Zij weet niet dat een dag later de deurbel nog veel vaker zou klinken.

"Gefeliciteerd meneer! Nog vele jaren. Dit is voor u. Fijne dag." Verbouwereerd neemt Han op zondag de fles advocaat en de bus slagroom aan. En er volgt nog veel meer. Chocola, puzzelboekjes, soep, aftershave en bloemen. "Ook voor uw vrouw. Zij is toch ook pas jarig geweest?" Vol verbazing blijft Han naar de voordeur lopen. "Zolang ik leef vergeet ik deze verjaardag niet meer", reageert Han een dag later in de radio-uitzending bij presentator Erik Lemmers. "Zoveel pakjes. Ik vroeg nog of Elly er achter zit. Eerst deed ze of ze gek was, maar ook zij had dit niet kunnen vermoeden."

"Dit was zo verschrikkelijk leuk", zegt Elly. De een na de ander kwam langs. Eén groot feest. Het was reusachtig. Soms heb ik het gevoel dat de hele wereld langs elkaar heen leeft, maar kennelijk toch niet. Wij zijn zo gelukkig, dankbaar en blij. Het heeft ons echt ontroerd."