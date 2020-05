Na maandenlange scheiding zijn Nel en haar zoon eindelijk herenigd

Wim Versluis met zijn moeder in het verzorgingshuis Teindwaert in Hardinxveld-Giessendam

Een bijzonder moment bij verzorgingshuis Teindwaert in Hardinxveld-Giessendam. Twee bewoners mochten voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis weer bezoek ontvangen. Wim Versluis had de primeur en bezocht na twaalf weken eindelijk weer zijn 89-jarige moeder Nel.

"Het voelt heel speciaal", zegt Wim. Hij mocht met mondkapje op aanschuiven bij zijn moeder. Onder toeziend oog van de landelijke pers. "Ik lijk wel een beroemdheid", grapt de Hardinxveldse.

Niet aanraken

Nel mocht haar zoon Wim niet aanraken. "Het liefst had ik hem beetgepakt natuurlijk!" Desondanks was het een mooi weerzien. "Ik vond het verrassend dat ik er emotioneel van werd. Dat had ik niet verwacht", reageert Wim na zijn bezoek.

Mevrouw Versluis is erg blij dat haar zoon mocht langskomen. "Het was natuurlijk heel fijn. Hij kwam iedere morgen een bakje koffie doen. Ineens, bam, kon dat niet meer. Ik hoop dat mijn andere zoon ook snel mag komen."

Andere bewoners van Teindwaert krijgen vanaf woensdag gefaseerd bezoek over de vloer, vertelt directeur Marcel van der Priem. "Ik denk dat het vooral voor medewerkers, bewoners en popelende familie spannend gaat zijn."

