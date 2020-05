Seksshops in de regio zien omzet stijgen: 'Soms bestellen ze drie liter glijmiddel tegelijk'

Bij Sexparadise Eros uit Rotterdam is de klandizie iets toegenomen sinds de virusuitbraak. "Aan de ene kant missen we het toerisme uit België, maar mensen uit de regio die zich vervelen en elkaar achterna willen zitten komen wel", zegt eigenaar Arno Knippels.

Kunstvagina's

Bij Eros zien ze vooral een toename van het aantal verkochte kunstvagina's. "Waarschijnlijk omdat de prostitutie gesloten is en mensen niet meer echt mogen daten", zegt Knippels.

Sexshop Helen merkt dat de coronacrisis zelfs voor bijna een verdubbeling van de verkoop zorgt. "We zien opvallend veel nieuwe gezichten", zegt eigenaar Wim Karlas. "Bij ons wordt de wandvibrator veel verkocht, maar dat was voor de crisis ook al zo."

Ook Nick van sexhopxxl.nl ziet zijn omzet groeien in tijden van crisis. "Bij mij zijn het producten waardoor je het langer volhoudt en waardoor ie langer hard blijft. Het zijn allemaal natuurlijke middelen." Bij de Erotheek Schiedam herkennen ze het beeld dat pillen de laatste tijd vaker verkocht worden. "Denk aan Camagra, Vital Blue en Blue Extreme", zegt medewerkster Jolanda.

Nieuwe klanten

Toch zien ze bij de winkel in Schiedam niet meer klanten sinds de crisis. "Juist minder, want we hebben ook een bioscoop en die is sinds 16 maart al dicht. Pas nu wordt het iets drukker dan normaal."

Bij groothandel EDC beleven ze hoogtijdagen. "Bij ons is de verkoop ook verdubbeld en we zien online ook heel veel nieuwe klanten", zegt Patrique Benes.

Beluister via de link hierboven het interview met Wim Karlas van Sexshop Helen op Radio Rijnmond.