Politie: 'Moeilijk anders te omschrijven dan als gerichte aanslag'

Of de liquidatie te maken heeft met drugshandel, sluit de politie niet uit. Ook een verband met eerdere schietpartijen in Rotterdam-West vorige week wordt onderzocht, maar het is volgens de woordvoerder van de politie nog te vroeg om conclusies te trekken.



De daders, met bivakmutsen op, hadden geparkeerd op de Bergselaan, zijn overgestoken en de bosjes in gekropen. Daar hebben ze even gezeten om vervolgens de 25-jarige Rotterdammer neer te schieten.

Volgens de politie zijn ze waarschijnlijk daarna achterin de auto gestapt, wat zou wijzen op een mogelijke derde betrokken persoon: de bestuurder.

Later werd een brandende Audi A4 teruggevonden onder de Spaanse Brug in Rotterdam-Overschie, dat is mogelijk de vluchtauto geweest.

"We hopen dat mensen de Audi hebben zien staan. Of dat ze twee mannen hebben zien instappen voor of na het incident. Of dat er mensen zijn die camerabeelden hebben en die nog niet hebben gebracht. Breng al je beelden en bel ons daarover. Dat geldt ook voor die Spaanse Brug, misschien zijn de daders daar al eerder geweest om de plek te verkennen", roept de woordvoerder van de politie op.