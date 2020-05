Twee kilo Rotterdamse pareltjes vanuit de lucht

Een luchtfoto van het Witte Huis in Rotterdam uit 1955 laat goed zien hoe de stad er toen uit zag. De Maasboulevard? Die was er nog helemaal niet. Op de achtergrond de kale vlaktes die het bombardement had geslagen.

Het is één van de vele foto’s in het nieuwe boek ‘Rotterdam vanuit de Wolken’ met werk van de Rotterdamse luchtfotograaf Bart Hofmeester (1921-2001). Het eerste exemplaar werd maandag overhandigd aan voormalig directeur van Rotterdam The Haque Airport Roland Wondolleck.

"Toen ik hier lang geleden begon, zat Hofmeester hier nog", vertelt Wondolleck in een hangar van het vliegveld. "Hij was eigenlijk de nestor van de mensen die hier op het veld een bedrijf hadden." Bladerend in het boek, ziet de oud-directeur de klasse van de fotograaf: "Er waren veel mensen die luchtfoto’s maken, dat betekent een plaatje schieten vanuit de lucht. Maar dit zijn foto’s van zeer bijzonder niveau. De compositie is goed, het is technisch goed, dit overstijgt letterlijk en figuurlijk wat je zelf zou maken."

Kwijlen

'Rotterdam vanuit de wolken' laat de ontwikkeling van de stad zien vanuit de lucht. Het boek beslaat de periode 1950-1990. Het archief van Hofmeester is in handen van de Vlaardingse fotograaf Roel Dijkstra. Die weet nog niet precies hoe groot de schat is die hij in handen heeft.

"We weten het nog steeds niet helemaal, maar de schatting is zo rond de twee miljoen negatieven." Voorlopig heeft Dijkstra er nog z’n handen vol aan om alles te digitaliseren. "Er zitten pareltjes tussen, ik heb echt zitten kwijlen bij het doorlopen en doorzoeken."

Dijkstra heeft samen met uitgever Peter Egge het boek ‘Rotterdam vanuit de wolken’ gemaakt. Egge: "Het boek weegt meer dan twee kilo, er staan prachtige foto’s in. Aan de hand van de foto’s kun je zien hoe Rotterdam weer helemaal is opgebouwd."

Pionier

Bart Hofmeester werkte jarenlang met zijn bedrijf AeroCamera vanaf Zestienhoven. Hij was één van de pioniers van de commerciële luchtfotografie. Hij vloog over heel Nederland voor zijn foto’s, maar vooral over 'zijn Rotterdam'. Hofmeester legde de stad vast in de periode van bedrijvigheid en wederopbouw.

Alle wijken van de stad komen terug in het dikke boek met luchtfoto’s. Roland Wondolleck: "Het is een bijzonder tijdsdocument. Voor oudere Rotterdammers fantastisch maar ook voor jongere mensen die nu in een stad wonen die compleet anders is."

Nog lang niet klaar

De tentoonstelling 'Rotterdam in de wolken' in Museum Rotterdam met het werk van Hofmeester is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot maart 2021. En of er een deel twee komt van het boek? "Daar heb je goede kans op", zegt Roel Dijkstra. "We hebben nu al genoeg om een deel twee te vullen. En een deel drie ook."

Dat betekent dat de Vlaardinger nog wel goed door moet werken om die twee miljoen negatieven te digitaliseren. "Ik was een soort van met pensioen, maar ondertussen…", lacht Dijkstra. "Een man en zijn hobby hè, je weet hoe het werkt."