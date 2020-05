Sportschool zet toestellen voor de deur: 'Want buiten sporten mag wel'

Sportschoolhouders bedenken allerlei creatieve manieren om financieel te overleven, nu ze pas op 1 september weer open mogen. Elevator Sports uit Rotterdam-Delfshaven verhuist de toestellen gewoon naar buiten. Want buiten sporten is wél toegestaan.

"We moeten wel! Ik heb hele mooie spullen binnen staan, dus die heb ik nu deels naar buiten gehaald en daarmee een circuitje gemaakt", zegt eigenaar Giovanni Sonotaroeno.

Voor de deur van de school staan een hometrainer, wat apparaten en gewichten. "Ik kan met dit circuit acht man een uur les geven. Ze houden afstand en voordat ze doorschuiven naar een andere oefening wordt alles netjes schoongemaakt."

Stuk minder fit

Giovanni is blij dat hij nu zes lessen van een uur op een dag kan verzorgen. "En het loopt gelukkig storm. Ik ben dankbaar dat veel van mijn leden nog willen komen sporten", zegt de trainer, die wel merkt dat iedereen - inclusief hijzelf - een stuk minder fit is.

Toen Giovanni hoorde dat de sportscholen nog tot 1 september dicht moeten blijven, moest hij wel wat scheldwoorden inslikken. "Want dit is eigenlijk gewoon de sleutel inleveren. Ik voelde me waardeloos de afgelopen weken. Na 8,5 jaar mensen getraind te hebben, zit je thuis en maak je schulden om te overleven. Maar nu kan ik weer mijn energie en toewijding kwijt."