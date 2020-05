Coronavrij verpleeghuis Humanitas gaat weer bezoekers toelaten

Verpleeghuis De Zilverlinde is gekozen als proeflocatie voor het heropenen van verpleeghuizen voor bezoekers. De locatie in Rotterdam-Hillegersberg is van Humanitas en is één van de 25 verpleeghuizen in heel Nederland die meedoen aan de proef. Vanaf woensdag worden op een gecontroleerde manier weer bezoekers toegelaten.

De Zilverlinde is volgens Humanitas altijd coronavrij geweest en in het gebouw is het goed mogelijk anderhalve meter afstand te houden. De cliëntenraad, de verpleegkundige adviesraad, de ondernemingsraad en de artsen zijn het allemaal eens met het openstellen voor bezoek.

Per bewoner van De Zilverlinde mag er één vaste bezoeker op een vooraf afgesproken tijdstip langskomen. Er gelden strenge hygiëneregels, bezoekers mogen geen coronaklachten hebben en moeten handschoenen en mondmaskers dragen. Ze mogen geen enkel contact hebben met andere bewoners op het personeel.

Genoeg beschermingsmiddelen en tests

Volgens Humanitas zijn er genoeg beschermingsmiddelen voor bezoekers en personeel. Ook zijn er genoeg tests beschikbaar om bewoners, bezoekers en medewerkers met klachten te testen. Door middel van vragenlijsten wordt bijhouden of de regels goed worden nageleefd. De effecten van de versoepeling op het aantal besmettingen in de regio worden door de GGD Rotterdam Rijnmond in de gaten gehouden.

"We willen kwetsbare ouderen zoveel mogelijk beschermen tegen het coronavirus. Tegelijkertijd willen we deze mensen in deze fase van hun leven niet alleen laten", schrijft Humanitas in een toelichting.

Premier Rutte kondigde deze proef met het versoepelen van bezoek aan verpleeghuizen al aan in zijn persconferentie. In onze regio is De Zilverlinde niet de enige locatie die daaraan meedoet. In Zuid-Holland Zuid mag weer bezoek komen in verzorgingshuis Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam van Rivas.

Vanaf 25 mei gaan, afhankelijk van de resultaten van de proef, meer locaties bezoek ontvangen.

Lees meer