Dordtse dief steelt 119 inklapbare kratten in Gorinchem

Verdachte diefstal kratten aangehoudenZondag 10 mei omstreeks 02.00 uur kwam er een melding binnen dat er twee personen op een bedrijfsterrein gelegen aan De Linie te #Gorinchem liepen. Dit werd gezien op beveiligingscamera’s.Direct gingen wij ter plaatse en troffen daar een personenauto aan afgeladen met plastic kratjes. In het voertuig zat een 21 jarige man afkomstig uit Dordrecht. Deze werd direct aangehouden. In totaal waren er 119 kratjes weggenomen. Deze zijn inmiddels retour naar de rechthebbende.In de nabijheid werd nog een tweede persoon aangetroffen, echter deze bleek geen verdachte te zijn en is toen ook direct in vrijheid gesteld.De recherche onderzoekt de zaak en zal in overleg gaan met de Officier van Justitie omtrent de vervolging van de verdachte.