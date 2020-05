Zeilbootje net op tijd gered door sleepboot bij Spijkenisserbrug

Een stuurloos zeilbootje is maandagmorgen uit een penibele situatie gered bij de Spijkenisserbrug. Het scheepje dreigde overvaren te worden door een tanker, maar werd beschermd door één van de twee sleepboten die de kolos begeleidden.

De tanker was onderweg naar zee en werd begeleid door de twee sleepboten van Muller uit Dordrecht. De En Avant 7 zat aan de voorkant vast, de En Avant 20 hing achter het tanker.

"Het zeilbootje had motorpech", vertelt een medewerker van Muller. "Gelukkig was dat op tijd gezien. De En Avant 7 kreeg vervolgens toestemming om de tanker los te laten en de zeilboot te beschermen. Die was er gelukkig op tijd bij. Vervolgens heeft de En Avant 7 het bootje naar de sluis gesleept. Het ging allemaal net goed."