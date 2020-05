Slechtziende bakkersleerling jaagt zijn dromen na: 'Ik ben er echt verliefd op'

De Rotterdamse Yoran de Bruin is leerling broodbakker bij de Bakkerswerkplaats op Katendrecht. Broodbakken is al niet gemakkelijk, laat staan als je zoals Yoran een visuele beperking hebt en nog maar 9 procent zicht hebt. Maar Yoran blijkt een groot talent. Hij bakt zelfstandig en is inmiddels wel toe aan de volgende stap in zijn leerproces.

"De volgende stap is zelf ook de bestellingen, de baklijsten en de overzichten uitprinten", vertelt Lisette Magis, de directeur van de Bakkerswerkplaats. Omdat Yoran slechtziend is, is daar geavanceerde software op de computer voor nodig. "Het mooie aan deze software is dat we daar een extra groot lettertype kunnen hanteren. Dus hij kan echt goed zien wat er gebakken moet worden." Aan deze software hangt wel een flink prijskaartje.

Van onschatbare waarde

Gelukkig biedt Everyday Heroes, een landelijke stichting die zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een helpende hand. "Werk is voor heel veel mensen hun bestaansrecht. En het is iets waar je het over hebt op verjaardagen, in de supermarkt of op de voetbalclub. Maar ik denk dat het voor deze mensen nog iets meer betekent", legt Niels Agterberg van Everyday Heroes uit.

Directeur Magis is heel blij met de hulp die ze hebben gekregen: "Het is van onschatbare waarde, omdat het de toekomst is van deze jongen." Ook Yoran is dankbaar: "Zonder de hulp was het een stukje moeilijker geworden. Ik ben blij dat mensen bereid zijn me te helpen en in dingen te voorzien."

Verliefd

De software moet Yoran vooral helpen zelfstandiger te worden. Dat is voor hem heel belangrijk. "Het is toch echt een stukje onafhankelijk zijn. En dat ik door kan groeien in het bakkersvak en mogelijk ook naar hogere functies toe kan later. Of misschien zelf een bakkerij openen. Ik ben er echt verliefd op."

Yoran heeft niet alleen zijn eigen passie gevonden, maar hoopt ook een voorbeeld te kunnen zijn voor anderen met een visuele beperking. "Er is veel meer mogelijk dan ik ooit had gedacht. Ik hoop echt dat mensen hier naar kijken en denken: nou, ik ga ook eens wat proberen waarvan ik nooit had durven dromen."