Bibliotheken in Rotterdam weer open voor leden: 'het is een uitje'

Na acht weken is de centrale bibliotheek aan de Hoogstraat weer open, uitsluitend voor leden. Ook de vestigingen in Ommoord, Delfshaven en Feijenoord openden vandaag de deuren. Momenteel zijn de bibliotheken alleen geopend voor inleveren, uitzoeken en het huren van boeken.

Studeren, de krant lezen of een potje schaken in de ontvangsthal is niet mogelijk. Directeur Theo Kemperman zegt dat de bibliotheek op dit moment nog geen sociale functie heeft. Hij is trots dat ze wel weer gasten mogen ontvangen. Maximaal tweehonderd leden mogen in het pand en ze zijn verplicht zijn om een mandje te gebruiken. Kemperman: “Het is nu een week van testen en kijken of onze maatregelen werken.”

'Ik had een lichte stormloop verwacht'

Het is klokslag één uur als de eerste bezoeker de bibliotheek binnenloopt. Hij stond vooraan de rij die liep van de entree tot aan de andere kant van de Hoogstraat over de gehele breedte van de Binnenrotte. “Het valt mee", zegt de bezoeker. "Ik had een lichte stormloop verwacht. Na al die weken binnen zitten is dit wel een uitje.”

Er zijn ook maatregelen getroffen om het eventuele virus op de boeken te elimineren. Na de inname worden de boeken drie dagen in quarantaine gezet. Leden die boeken door de sluiting langer thuis hadden dan gereserveerd, hoeven geen boete te betalen over de tijd dat de bibliotheek gesloten was.