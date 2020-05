Nieuw onderzoek naar vliegramp Faro waarbij veel regiogenoten omkwamen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid - OVV- gaat alsnog onderzoek doen naar de ramp met een Martinair-toestel in 1992 in het Portugese Faro. Bij die ramp vielen 56 doden, onder wie mensen uit Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis.

Meer dan 100 inzittenden raakten zwaargewond. De officiële oorzaak was een natte landingsbaan in combinatie met sterke zijwind, maar ook slecht onderhoud speelde een rol. Het OVV-onderzoek moet onder meer uitwijzen of informatie daarover is verzwegen.

In januari bepaalde de rechter al dat de nabestaanden ten onrechte niet zijn ingelicht over menselijke fouten van de piloten, waardoor hun schadevergoeding waarschijnlijk te laag is uitgevallen. De Nederlandse Staat accepteerde twee maanden later dat zij gedeeltelijk aansprakelijk is voor het leed van de slachtoffers. Het kabinet ziet af van hoger beroep.