Camping Oudenhoorn hoopt op goede zomer na versoepeling coronamaatregelen

De telefoon van camping De Zonnehoeve in Oudenhoorn staat sinds de laatste toespraak van minister-president Rutte roodgloeiend. Sinds dit weekeinde zijn vaste recreanten met eigen sanitair al welkom, maar vanaf 1 juli geldt dat ook voor andere bezoekers. "We zijn de klap nog niet helemaal te boven, maar dat zijn goede berichten", zegt eigenaar Gerben de Groot.

Gerben en zijn vrouw Sanne konden twee dagen nadat ze hun camping op Voorne-Putten openden, de boel dichtgooien vanwege de coronamaatregelen. "Een valste start", zei Gerben destijds.



Achteraf bezien noemt Gerben de periode van de gedwongen sluiting een geluk bij een ongeluk. "Juist door die maatregelen hadden we alle rust en ruimte om de boel op te knappen."

Van de vijftig plekken op de mini-camping, zijn er dinsdagochtend vijftien bezet. "Dat zijn voornamelijk seizoensgasten en mensen die hier werken of noodgedwongen even wonen. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten of mensen die in scheiding liggen", zegt Gerben. Maar de échte toestroom verwacht hij vanaf 1 juli. Sinds de toespraak van Rutte stromen de reserveringen voor na die datum binnen.

"Vanaf dan mag het sanitair weer open. Dan komt de grootste toestroom, want niet iedereen heeft een eigen douche en toilet in de caravan of camper." Maar Gerben ziet ook steeds meer mensen die een seizoensplek aanvragen, omdat ze dan vanaf nu al terecht kunnen.

"Het is een hele fijne gedachte dat we waarschijnlijk vol komen te staan", zegt Gerben. "Maar we zijn een mini-camping, dus meer dan vijftig plekken kunnen we ook niet bezetten. Het ziet er wel naar uit dat we een goede zomer gaan draaien. Het hebben van een camping is al lang en droom. Dat die nu eindelijk uit gaat komen, is iets waar we erg naar uit hebben gekeken."

Lees meer