Vanuit kantoor een schip repareren dankzij speciale bril

De Rotterdamse rederij Anthony Veder heeft samen met inspectiebureau Veritas met succes een pilot afgerond, waarbij ze de brug, controlekamer en machinekamer van een schip op de Baltische zee op de nieuwe manier hebben geïnspecteerd.

“We konden elkaar live zien en horen, en boekten hetzelfde resultaat als met een traditionele fysieke inspectie.”, aldus projectleider Wouter Boogaart van Anthony Veder.

Verbinding met computer

Hij demonstreert de techniek aan boord van een historisch zeilschip in de Veerhaven, om de hoek van het eigen kantoor. Terwijl hij de AR-bril voor zijn ogen houdt, maakt Boogaart verbinding met de computer van collega Benne Engelen, die vanuit huis werkt.

Boogaart: "Ik zie nu het schip voor me; aan de linkerkant de webcam van mijn collega en aan de rechterkant een bouwtekening die ik naar me toe kan halen of wegzetten. Ik kan nu aan de slag, terwijl Benne met me meekijkt en op afstand kan assisteren.”

De projectleider ziet bij deze nieuwe methode niet alleen efficiency voordelen. “Deze aanpak is ook veel duurzamer, omdat de noodzaak om naar een schip te reizen verdwijnt. Dat is zeker nu in coronatijd een uitkomst. Het gaat ons bovendien helpen om snel te achterhalen wat er aan de hand

is, waardoor we ook sneller kunnen reageren”, zegt Boogaart.

Falende techniek

Tot slot zorgt de nieuwe aanpak ook voor een kostenbesparing, want schepen die liggen te wachten tot een inspecteur aan boord komt, zijn duur. Grootste nadeel lijkt de kwetsbaarheid van techniek: wat als het apparaat geen verbinding maakt? Boogaart: “Dat kan gebeuren, net als met elke techniek. Gelukkig hebben we nog genoeg inspecteurs met kennis van zaken in huis, die ons kunnen assisteren als het nodig is."

