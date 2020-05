App van Sophia Kinderziekenhuis helpt jongeren in coronatijd

De app 'Grow it' meet op verschillende momenten op de dag de gemoedstoestand van de jongeren. Ze krijgen dan verschillende vragen met meerkeuze-opties, die ze moeten beantwoorden. Het beantwoorden van de vragen levert punten op, waardoor er ook een competitief element inzit. De onderzoekers van het ziekenhuis krijgen met de resultaten inzicht in hoe het met de jongeren gaat.

"Er zitten ontzettend veel jongeren thuis door het virus", zegt Manon Hillegers. Zij is hoofd kinder- en jeugdpsychologie in het Sophia Kinderziekenhuis. "Ze kunnen niet naar school, kunnen geen opleiding volgen. Maar jongeren hebben juíst de leeftijd dat ze graag veel contact hebben met leeftijdsgenoten. Dat kan nu maar beperkt."

Een smartphone is een handig hulpmiddel voor contact, maar is niet voldoende. "Veel sportclubs zijn nog dicht, dus jongeren zitten bij hun familie thuis. Dat kan leiden tot spanningen in de thuissituatie. Ze maken zich ook zorgen wat de gevolgen zijn voor hun toekomst van de coronacrisis."

Zaken als hoe hun toekomst eruit ziet speelt door hun hoofd, maar bijvoorbeeld ook kleinere dingen zoals hoe ze hun vakantie kunnen doorbrengen. "Daarnaast denk ik dat jongeren daardoor wat eenzaam kunnen zijn. Ze zitten in een levensfase dat ze hun identiteit ontwikkelen. Dan is er behoefte aan sociale interactie."

Hoe groot de impact van het coronavirus precies is op de jeugd, willen de onderzoekers graag meten. Daarnaast willen ze hen een steuntje in de rug bieden. "De app is niet alleen een dagboek van emoties, maar er zitten ook challenges en leuke acties in. Zo leiden we de jongeren af en maken we hen op een leuke manier actiever."

De punten die verdiend worden, kunnen worden ingezet om een virtuele boom te laten groeien. De gratis app is bedoeld voor iedereen van 12 tot 25 jaar. Aanmelden kan via een speciale website .

