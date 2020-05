Sportbranchevereniging: 'Coronavirus bestrijden door te werken aan onze fitheid'

Sportclubs waren verbouwereerd toen premier Rutte vorige week zei dat die pas op 1 september open mogen. Als het aan de sportclubs ligt, gebeurt dat veel eerder. Daarom gaan de brancheverenigingen die zich hebben verenigd in POS, het Platform voor Ondernemende Sportaanbieders, dinsdagmiddag met minister Van Rijn van Sport in gesprek.

Sommige buitensporten zijn maandag weer open gegaan. Alsof koeien weer de wei in mochten, vertelt Lodewijk Klootwijk van POS. "Ik heb een aantal golfbanen bezocht. De mensen zijn zo onwaarschijnlijk blij dat ze weer naar buiten mogen."

Maar de binnensporten moeten voorlopig nog even wachten. Daarover gaat POS met de minister in gesprek. "De bevolking en sportondernemers kunnen volgens ons niet wachten tot 1 september. We moeten zorgen dat de infrastructuur van sport overeind blijft. We zijn ervan overtuigd dat we, met de protocollen die we hebben, veel eerder open kunnen", stelt Klootwijk.

De vechtsportbranche heeft vorige week bijvoorbeeld al een brandbrief naar minister Van Rijn gestuurd. "Die kunnen wel degelijk trainen en die anderhalvemeterregel in acht nemen", zegt Klootwijk. "Maar het zit er even niet in dat vechtsporters op elkaar gaan slaan."

Sportscholen

Bovendien worden de fitnessclubs en sportscholen besproken. Die mogen namelijk ook pas vanaf 1 september hun deuren weer openen. Sportbranchevereniging NL Actief trekt hierin samen op met POS.

Volgens Klootwijk kunnen fitnessclubs en sportclubs de anderhalvemeterregel garanderen aan de hand van protocollen. Hij is ervan overtuigd dat er een oplossing voor sportscholen gevonden kan worden: "Ik denk dat de minister ook begrijpt dat de weerbaarheid van de bevolking met fitheid te maken heeft. Als we dat virus willen bestrijden, dan moeten we ook werken aan onze fitheid."

Lees meer