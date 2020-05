Feyenoord vraagt steun aan eigen supporters

Feyenoord heeft een beroep gedaan op de eigen supporters om de club te steunen tijdens deze coronacrisis. In samenwerking met de supportersvereniging vraagt Feyenoord achter de club te blijven staan. Omdat de competitie in maart werd afgebroken hebben seizoenkaarthouders en supporters die losse kaarten hadden voor de resterende wedstrijden mogelijk recht op geldteruggave.

De club biedt seizoenkaarthouders en supporters met losse kaarten samen met de FSV een aantal opties. Zo kunnen fans korting krijgen op een seizoenkaart voor het nieuwe seizoen al is er niet bekend of en wanneer er weer supporters aanwezig kunnen zijn bij een wedstrijd. Supporters kunnen ook kiezen voor een voucher voor de Feyenoord Fanshop of voor Droomparken.

De andere optie is dat fans afzien van tegemoetkoming. Tot en met 15 juli kunnen supporters middels een stem aangeven af te willen zien van restitutie. Volgens de voorwaarden van seizoenkaarten bij voetbalclubs hebben supporters in principe geen recht op teruggave van geld. Sommige juristen betwisten of die voorwaarden rechtsgeldig zijn.



Feyenoord heeft op de eigen website een filmpje waarin de club vraagt om steun.