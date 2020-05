Dervisoglu traint mee met Sparta

Halil Dervisoglu traint de komende tijd mee bij Sparta. De spits, die tegenwoordig uitkomt voor Brentford, heeft gevraagd of hij zijn conditie bij zijn oude club op peil kan houden. Door de coronacrisis ligt uiteraard ook in Engeland de competitie stil.

Dervisoglu maakte vorig seizoen de overstap naar Brentford, maar speelde tot de winterstop nog op uitleenbasis voor Sparta. In goed overleg met de Engelse club uit het Championship is er nu besloten dat hij in Rotterdam kan trainen bij Sparta.