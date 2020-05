Boa's mogelijk op pad met diensthonden

De gemeente Rotterdam wil onderzoeken of buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) op pad kunnen met diensthonden. Dat plan komt voort uit het overleg dat wethouder Bert Wijbenga (VVD) recent had met vakbonden. De bonden reageerden eerder furieus na uitspraken van burgemeester Aboutaleb over het aanvallen van boa's op Eerste Paasdag.