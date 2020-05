Jacques Tange beschildert ook kapjes voor je broodmolen

Kunstenaar Jacques Tange opende deze week in Schiedam de expositie 'Gewiekste Kunst'. Het is een hommage aan de Nederlandse molen. Negen kunstenaars lieten zich inspireren en stelden werk beschikbaar. "Een 'drive-thru-tentoonstelling', want alles is door corona afgeblazen", zegt Tange.

Schiedam heeft de grootste molens van de wereld en dus zou er een heus 'Molenfestijn' in de jeneverstad worden gehouden. "Deze expositie zou daar onderdeel van zijn. Dus moesten we improviseren, want het feest werd geschrapt", zegt Tange in zijn atelier. "Iedereen kan hier met de auto of fiets langsrijden en genieten van de expo in de etalage", lacht Tange. "Alleen viel de opening in het water, want het was veel te warm om in de auto te zitten. Toch kwamen er veel wandelaars kijken en verkochten we ook werk."

Gevangeniswerk

Ondertussen zit Tange (1960) in zijn werkruimte 'gevangeniswerk' te doen. Hij beschildert op bestelling mondkapjes in zijn eigen stijl. "Als je dit altijd moet doen, dan word je gek", lacht de Schiedammer. "Het was zo'n succes toen ik dat ging doen, dat ik geprinte versies heb besteld van de populairste versies. Maar die zijn er nog niet, dus schilder ik ze nog met de hand." Inmiddels gingen er tientallen over de toonbank. "Er zijn mensen die hebben heel veel geluk, want die hebben een handgemaakt mondkapje van mij voor bijna niks. Er staat nog een lijst bestellingen klaar."

'Gewiekste Kunst' is nog tot eind mei te zien aan de Schie 50 in het centrum van Schiedam. Het werk is ook te koop. Er hangt 'molenwerk' van Yvon Koopman, Willem van Hest, Andie Wieringa, Gert Jan van Noorden, Marita Beukers, Simon Borst, Sasha Zuidam, Jan Wagner en Tange zelf. "We verkopen best goed deze tijd. Iedereen is zijn huis aan het opknappen en dan hebben ze ineens behoefte aan een schilderijtje aan de muur", lacht Tange luid. "Misschien kabbelt dat door en komen we snel uit deze crisis", zegt hij.

Klote bloemetjes

"We waren met de kunstsector net een beetje uit de ellende van de crisis van 2008 en nu dit weer", verzucht Tange. "Als kunst ga je er het eerste uit en mag je weer als laatste binnen. We hadden net het idee dat het weer wat begon aan te trekken. Ik maak tussen neus en lippen door gewoon mijn eigen werk momenteel." Het werk van Tange is bekend en gewaardeerd. Ook op tassen en andere gebruiksvoorwerpen is zijn werk gedrukt. "Een beetje van die design dingen, dat is wel een meditatief gebeuren, al die klote bloemetjes erop zetten."

Broodmolen

Ondertussen beschildert Tange een zwart doekje voor de broodmolen met goud gekleurde tulpjes. "Tussen neus en lippen door dus", lacht de Schiedammer, geboren in Vlissingen.

Op verzoek van de verslaggever waagt Tange zich ook voor het eerst aan een schuimrubberen plopbol op de microfoon. "Dat is zo'n ding waar al die virussen in zitten", lacht hij. "Goud op blauw staat mooi. Ik zet er twee tulpjes op voor je." En zo geschiedde (zie foto). "Het is wel een zuigende plopkap", lacht Tange wanneer hij meer goudverf aan de kwast smeert. "Niet tegen je waffel houden zo want het moet wel drogen." En zo werd de 'Tangebol' ineens onderdeel van 'Gewiekste Kunst'. Kapje voor je broodmolen en er in praten. Ook die kunst beheerst Jacques Tange als geen ander.

Lees meer