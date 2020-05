'Plastic handschoenen horen niet bij plastic, maar bij restafval'

'Plastic handschoenen niet in plastic afval, maar restafval' (Bron: NOS)

Afvalverwerker Suez in Rotterdam vindt de laatste tijd steeds meer plastic handschoenen en mondkapjes bij het PMD (plastic, metalen en drank verpakkingen) afval. Maar dat is niet de bedoeling, zegt het bedrijf. 'Deze plastic beschermingsmiddelen horen bij het restafval'.

Sinds minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) onlangs in het tv-programma Jinek meldde dat plastic handschoenen niet door het toilet gespoeld moeten worden maar in de vuilnisbak voor plastic thuishoren, zien ze bij Suez een stijging van deze verkeerde afvalscheiding.

Besmet door corona-afval?

Werknemers maken zich zorgen en vragen zich af over zij bij het aanraken van de plastic mondkapjes en handschoenen niet besmet zouden raken met het coronavirus "We hebben het onderzocht. De mensen hebben we gerust kunnen stellen", vertelt Klaas Wierda, manager van Suez.

Wierda vertelt dat het personeel sowieso goed beschermd aan het werk gaat, omdat er ook afval uit ziekenhuizen binnenkomt. "Medewerkers hebben handschoenen aan die geen enkele stof doorlaten en op bepaalde plekken in het bedrijf dragen ze mondkapjes. Dus volgens ons zijn ze optimaal beschermd."

