Coronavirus slaat hard toe in Dordts verpleeghuis

Het Parkhuis in Dordrecht is keihard getroffen door het coronavirus. In het verpleeghuis zijn 43 van de 200 bewoners besmet en 20 medewerkers. Vier bewoners zijn overleden, bij nader onderzoek bleek één van hen niet bezweken te zijn aan het virus.

"Dit overkomt je gewoon. We doen alles wat we kunnen en leven mee met de nabestaanden", zegt bestuurder Paul van Gennip. Op Koningsdag sprak hij nog van 'een factor geluk' dat toen niemand besmet was. Twee dagen later, 30 april, openbaarde zich de eerste besmetting, blijkt nu.

"Daarna heeft het virus razendsnel om zich heen gegrepen", zegt van Gennip. Alle besmettingen zijn geconstateerd op de hoofdvestiging, aan de Haaswijkweg Oost in de wijk Dubbeldam. In de vijf andere vestigingen van Het Parkhuis is nog niemand positief getest.

Op de hoofdlocatie hield het virus vooral huis op één afdeling. Er zijn meteen maatregelen genomen. Zo is een deel van de nieuwbouw versneld in gebruik genomen als isolatieafdeling voor besmette bewoners. Desondanks is er inmiddels ook op een andere afdeling een besmetting gesignaleerd.

In overleg met de GGD is een programma ontwikkeld, waarin alle bewoners en medewerkers van de hoofdlocatie van het Parkhuis op korte termijn worden getest. Wie klachten krijgt, wordt direct getest. Op die manier moet een goed beeld ontstaan van het werkelijk aantal besmettingen.

