Paardentrailer omgebouwd tot mobiele ontmoetingsplek

Zeecontainers die worden omgebouwd tot vaste kletshuisjes, een 'pausmobiel' om ín verpleeghuizen bij te praten of de inzet van hoogwerkers om opa en oma toch even te kunnen zien. De initiatieven om contact te houden met mensen in verzorgingstehuizen komen als paddestoelen uit de grond. Ook Ingrid de Groen uit Berkel en Rodenrijs ging aan de slag en liet een paardentrailer ombouwen tot mobiele ontmoetingsplek.

Een dakraam zorgt voor zonlicht, een foto versiert te muur en op de buitengevel staat de naam van de trailer geschreven: 'Bij Ria'. "Dat was de moeder van de bouwer van deze trailer", legt De Groen uit. "Zij is op Eerste Paasdag overleden, maar de familie heeft niet echt afscheid kunnen nemen. Dit is een soort eerbetoon en een monumentje."

De Groen kwam op het idee van de mobiele ontmoetingsplek, omdat ze merkt dat mensen in deze tijd ook erg vereenzaamd kunnen zijn. "Er blijkt een grote vraag naar zo'n initiatief. We staan dinsdag in Bergschenhoek bij De Rozenhoek, maar elke dag staan we ergens anders, kosteloos."

Ook andere verzorgingshuizen uit de regio kunnen de container voor een dag aanvragen. "Als het in de planning past, doen we het gewoon. We hopen dat 'ie veel gebruikt wordt."

Na elk bezoek wordt de trailer schoongemaakt. Bezoekers krijgen daarvoor een gebruiksaanwijzing. Een extra grote schoonmaak gebeurt aan het einde van de dag.

De reacties zijn positief, weet De Groen. "Je hoeft je dierbaren dan niet alleen op afstand te zien, maar kan elkaar in privé zien én spreken."



Lees meer