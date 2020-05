Kat is staart kwijt na mogelijke mishandeling

Garfield, de kat van een familie in Rotterdam-IJsselmonde, moet verder zonder staart. Het lichaamsdeel is de afgelopen dagen noodgedwongen door een dierenarts geamputeerd, nadat de Maine Coon eerder met pijn terugkeerde van de dagelijkse wandeling.

"Het is een vriendelijk dier, dat volgens de eigenaren altijd zeer aanhankelijk is", vertelt een woordvoerder van de politie. "Maar vrijdag kwam Garfield thuis, kon niet lopen en verstopte zich op een onmogelijke hoge plek. Zelfs het plafond is losgemaakt om het dier te kunnen pakken."

De kat werd meegenomen naar de dierenarts. Uit de röntgenfoto bleek dat het bot richting de staart met zes centimeter is uitgerekt en ook is verbroken. "De staart moest wel worden geamputeerd", zegt de woordvoerder van de politie.

Garfield loopt altijd in de buurt van het parkje bij de Kruidentuin. De politie wil graag weten wat er misschien is gebeurd.

Niet uitgesloten wordt dat Garfield bij de staart is gepakt en dat de kat vervolgens is weggeslingerd.