Barendrecht behoudt honderden betaalbare huurwoningen door overnames

In Barendrecht willen regionale corporaties negenhonderd huurwoningen van Vestia overnemen. Dat staat in een rapport van de Rotterdamse oud-wethouder Hamit Karakus die het proces begeleid.

Met de overnames door Havensteder, Patrimonium en Wooncompas, moet voorkomen worden dat de woningen in Barendrecht in de vrije sector terecht komen. "Dit is een belangrijk signaal, dat alle partijen zich inzetten om deze woningen in de betaalbare sociale woningbouw te houden", zegt wethouder Proos uit Barendrecht.

Dinsdag tekenden minister Ollongren en alle betrokkenen voor de aanpak van de volkshuisvestelijke problematiek in de gemeenten Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas. Het gaat in totaal om bijna tienduizend woningen die ze willen behouden voor de verhuur.

Ook zijn er corporaties bereid om met woningcorporatie Vestia in gesprek te gaan over de aankoop van een deel van de huizen in Brielle. Daar is ook behoefte aan het behoud van betaalbare huurwoningen.

Vestia verkoopt een deel van de woningvoorraad om de financiën weer op orde te krijgen.