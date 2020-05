Landverhuizersmuseum Rotterdam vraagt originele reiskoffers

De Stichting Droom en Daad investeert met eigen geld in projecten die Rotterdam aantrekkelijker moeten maken.

Eén daarvan maakt luid en duidelijk haar bestaan kenbaar: Fenixloods II op Rotterdam-Katendrecht.

Buiten hoor je het geluid van de slopers. De indeling van ooit is verdwenen. Je staat in een duizelingwekkend grote kaalgeslagen ruimte. Schoenen zijn na een paar stappen binnen bedekt met een dikke laag puinstof.

Projectleider Anne Kremers: "Het is echt gigantisch. We hebben het over 12 duizend vierkante meter per verdieping." Voorman Raymond Bosman van Dura Vermeer vindt het een mooi project om aan te werken: "Het is inderdaad groot. 175 meter lang en 50 meter breed. En dan twee verdiepingen. Er zaten hier eettentjes, een fietswinkel, circusopleiding Rotjeknor, het Flippermuseum ... nu zijn we het aan het leegslopen."

Dit is de plek

Stichting Droom en Daad gaat de begane grond en de eerste verdieping omtoveren tot het Landverhuizersmuseum. Kremers: "Meer dan 3 miljoen mensen vertrokken via de Wilhelminakade op Rotterdam-Zuid naar 'de nieuwe wereld': Amerika, Australië, Canada en Nieuw Zeeland.

Dit is daarom de beste plek voor een museum over landverhuizers."

De Tornado

"Het gaat om het vertellen van verhalen. De objecten staan in dienst van de verhalen", legt Kremers uit. Kunstwerken en verzamelde objecten zullen de leidraad vormen.

De Tornado, een uitkijkpunt, wordt naar verwachting een publiekstrekker. Kremers: "Het is een lange trap die begint op de begane grond. De trap loopt rond en komt door het dak tevoorschijn. Bezoekers krijgen de ervaring dat ze dodende zijn. Dat is precies de bedoeling, want zo voelen migranten zich ook maar al te vaak".

Het Landverhuizersmuseum wil in 2023 de deuren openen. Wilt u een oude reiskoffer afgeven voor het labyrint? Mail dan naar info@fenixrotterdam.nl. En wat dit alles gaat kosten? "We doen een grote investering. Wat het bedrag is, daar praten we niet over", zegt Kremers.