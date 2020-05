Supporters Feyenoord zien massaal af van compensatieregeling

De supporters van Feyenoord steunen de club massaal in deze coronacrisis. Ruim vijfenzeventig procent van de fans heeft tot nu toe aangegeven geen compensatie te willen voor hun seizoenkaart. Nu de competitie niet meer wordt afgemaakt vroeg de club in samenwerking met de supportersvereniging om steun van de fans.

De club biedt de mogelijkheid aan om af te zien van restitutie. Verder is er een keuze voor korting op een nieuwe seizoenkaart of een voucher voor de fanshop of voor Droomparken. De club heeft ruim dertigduizend supporters aangeschreven en de respons was dinsdag al enorm. "Dit is fantastisch. Je weet dat het niet de makkelijkste tijden zijn. Dan is het extra mooi dat er nu zo massaal op wordt gereageerd. Daar kan je alleen maar blij mee zijn", aldus Remko Ravenhorst, voorzitter van de Feyenoord Supporters Vereniging.

'Diepe buiging naar de fans'

"Ook nu laat Feyenoord weer zien dat we beschikken over het trouwste legioen. We zijn er superblij mee en een diepe buiging naar de fans", laat een woordvoerder van Feyenoord weten.

Feyenoord denkt nog na over een gebaar richting de fans, die verder afzien van een compensatie. Ook supporters die nog een losse kaart hadden voor een wedstrijd, hebben opties gekregen om gecompenseerd te worden. Maar ook daar heeft tot nu toe het merendeel van de fans van afgezien.

Het is niet precies bekend om hoeveel geld het gaat dat Feyenoord door deze actie niet hoeft terug te betalen. Tot nu toe heeft ongeveer twintig procent van alle gegadigden gereageerd. "Dat geeft een goede indicatie van hoe de zaken ervoor staan", aldus de woordvoerder van Feyenoord.

Feyenoord trok in de aanloop naar het besluit om supporters te compenseren op met de supportersvereniging FSV. "We hebben veel contact gehad met de club en het is mooi dat je zo kan samenwerken met je vereniging. Een maand of twee geleden was er al contact en proefde je bij meerdere supporters dat ze geen compensatie hoefden te hebben. In die lijn is er de laatste weken samengewerkt", zegt Ravenhorst.

Tot 15 juli hebben de fans de tijd om een keuze te maken over de vorm van restitutie.