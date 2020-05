Schrik zit er bij buurman beschoten eethuis goed in: 'Ik had er misschien wel in gestaan'

Buurman beschoten eethuis: "Als ik vijf minuten eerder uit bed was gegaan, had ik ertussen gestaan"

De bovenbuurman van het Surinaams eethuis Giomi's Food aan de Frits Ruysstraat Rotterdam-Kralingen bleef dinsdagochtend iets langer dan normaal in bed liggen. Een paar minuten voor hij de deur uitstapte, werd het restaurant beschoten. "Wie weet als ik gewoon de normale tijd naar buiten was gestapt, dan had ik er misschien wel in gestaan."

De voordeur van het eethuis bevat zeven kogelgaten en de hulzen van de kogels werden op straat gevonden. De bewoner hoorde wel schoten toen hij nog thuis was. "Ik dacht eerlijk gezegd dat het vuurwerk was. Een paar knallen achter elkaar, zo'n acht keer bam, bam, bam."

Verder heeft hij niets gezien. "Er was niets, niemand. Ik zag op straat wat opgeschoten jonkies, maar het is ramadan dus die jongens lopen wel eens door de straat 's nachts."

De buurman is verbaasd over wat er is gebeurd. "Het is een hele goede zaak. Ik vind het wel jammer voor die mensen, het begon net druk te worden. Hier komen ook altijd hele nette mensen, gezinnen."

Hij is achteraf flink geschrokken toen hij hoorde dat de deur van de benedenbuurman beschoten was. Toch gaat hij nu niet vaker over zijn schouder kijken dan eerst. "Ik denk niet dat het steeds gaat gebeuren hier in deze straat."