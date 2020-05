Dierenarts: 'Behandel je huisdier preventief als je geen vlooien wil'

Dierenarts John de Deugd over vlooien

Als je wil dat je hond of kat geen vlooien krijgt, dan moet je ze preventief behandelen met een anti-vlooien pipet of tablet. Dat advies geeft dierenarts John de Deugd uit Ridderkerk. "Maar heeft je huisdier ze eenmaal, dan moet je ook de hele omgeving behandelen met anti-vlooienspray. En het kan dan wel drie maanden duren voordat je er helemaal vanaf bent thuis."

Hoe komt je hond of kat eigenlijk aan vlooien? De dierenarts legt uit dat vlooienvrouwtjes pas eitjes gaan leggen op het huisdier nadat ze die gebeten hebben. En als die eitjes uitkomen dan vallen ze van de hond en de kat af in de omgeving en gaan ze verpoppen. "Door trillingen van voorbijgangers gaat de pop open en springt er een vlooi uit. En dan heb je ze! En volwassen vlooien kunnen dan ook van het een op het andere dier springen Of op mensen."

Vlooienkam

Het meest voorkomende symptoom is jeuk. "Je ziet je huisdier dan opeens opspringen en heftig krabben. Soms zie je op hun slaapplaats kleine zwarte korreltjes, vlooienpoepjes. Wil je het echt zeker weten dan kun je met een vlooienkam op de achterkant van de rug bij de staart of op de buik bij de liezen kijken, dan zie je ze lopen."

Hoe erg is het als een huisdier vlooien heeft? "Het kan irritatie opleveren, maar sommige huisdieren zijn allergisch en dan geeft het ook erg heftige jeuk. Met als resultaat dat het dier constant aan het bijten en krabben is en die huidproblemen moet je dan ook weer behandelen", zegt de dierenarts uit.