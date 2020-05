Kabouter Buttplug in fel geel 'coronahesje' gehesen

Kabouter Buttplug in 'coronahesje' gehesen

Kabouter Buttplug op het Eendrachtsplein in Rotterdam gaat nu met fel fluoriserende gele doeken door het leven. Het 'coronahesje' is een ludieke actie van de winkeliersvereniging van de Nieuwe Binnenweg om het publiek welkom te heten.

"De boodschap is dat mensen met een gerust hart kunnen winkelen," zegt Anke Griffioen van de winkeliersvereniging. Ze stelt dat haar collega's het moeilijk hebben door de coronamaatregelen en het afsluiten van de straat.

Het lijken net twee lakens

Voorbijgangers reageren afwisselend. "Ik vind het goed want dan kunnen toeristen die hier komen zien dat ze 1,5 meter afstand moeten houden. Maar het lijken net twee lakens."

Een andere passant is kritisch over de anderhalvemeterboodschap. "Je zaak gaat echt naar de knoppen. Als ik boodschappen wil doen en ik moet in een lange rij staan, dan ben ik weg."