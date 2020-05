Studente helpt kinderen met Nederlandse taal tijdens coronacrisis

Veel ouders zullen best blij zijn nu de scholen sinds deze week weer open zijn. Maar ook voor de kinderen is het fijn om weer met hun klasgenootjes naar school te gaan. Zeker als je uit een ander land komt en de taal nog niet zo machtig bent.

Fabienne Hoogendoorn is twintig jaar, studeert psychologie aan de Erasmus Universiteit en geeft tijdens de coronacrisis juist aan deze groep kinderen bijles Nederlands. "We kwamen eerst bij de kinderen op school, zodat ze hun Nederlands konden verbeteren. Maar toen kwam de coronacrisis, dus toen werd gevraagd of we konden beeldbellen."

Elisa en Kate komen uit Zuid-Afrika en gaan in Rotterdam naar de basisschool. Zij vinden het leuk om de lessen te volgen. "Ik vind het leuk om te oefenen", zegt Kate. "Zo leer ik weer."

Ook thuis Nederlands spreken

"We praten eigenlijk over van alles", zegt Hoogendoorn. "Eerst vraag je hoe het met hen gaat en wat ze nu doen, eigenlijk alleen maar om hun Nederlands te oefenen. Verder geef ik ook huiswerkbegeleiding door te vragen waar ze nu mee zitten en wat ze moeilijk vinden."

"Ik praat een klein beetje Nederlands met mijn familie", zegt Kate. Dat is voor Hoogendoorn een positieve ontwikkeling. "Vaak praten ze thuis geen Nederlands en nu hebben ze, buiten school, dan toch een moment waarop ze dat wel doen."

Vooruitgang

Ondanks dat er via beeldbellen contact moet worden gezocht, ziet de bijlesdocente vooruitgang. "Ik merk wel dat hun Nederlands beter is geworden sinds de eerste keer. Zeker over langere tijd merk je dat het vooruit gaat, maar ik denk wel dat het nog een jaar gaat duren voordat ze naar een 'gewone' klas kunnen gaan."

Als de sessie erop zit, wordt er gelijk alweer afgesproken voor volgende week. Want Elisa en Kate vinden het leuk om de lessen te volgen, maar dat is niet alles zegt Kate. "Zo kan ik ook mijn vriendin Elisa nog even zien via het beeldbellen."