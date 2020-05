Daders schietpartij Bergselaan vluchtten in uit Hoofddorp gestolen Audi

De twee schutters vluchtten in een Audi. Deze werd half maart uit Hoofddorp gestolen en had valse kentekenplaten. De schietpartij vond plaats op de kruising van de Akkersdijkstraat en de Bergeslaan.

In Opsporing Verzocht werd dinsdagavond de mogelijke vluchtroute besproken. Deze zou via de Rodenrijssestraat, de A20 en A13 naar de Spaanse brug in Rotterdam-Overschie gaan. Onder de brug werd de vermoedelijke vluchtauto uitgebrand teruggevonden. Er wordt gevraagd of bewoners langs de route camerabeelden hebben.

De politie is op zoek naar twee daders en een mogelijk derde betrokkene, de bestuurder van de auto. De politie denkt aan een gerichte aanslag en sluit niet uit dat het gaat om een drugsgerelateerde zaak.

Al tijdens de uitzending kwamen vijf tips binnen.