Zeer gerichte aanval op Dordtenaar werd hem fataal

Dordtenaar Johnny Henriques werd eind april in de wijk Wielwijk zeer gericht onder vuur genomen. De dader wachtte hem vermoedelijk op bij zijn huis aan de Jacob van Heemskerckstraat. Toen Henriques probeerde weg te komen, vuurde de schutter van dichtbij nogmaals enkele kogels op hem af. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Zij vertelde ook dat bij een aanslag in Dordt afgelopen maart de broer van het slachtoffer onder vuur is genomen.

Na de eerste rake kogels, probeerde Henriques nog te vluchten. Maar een tweede aanval overleefde de 42-jarige niet. De aanslag op hem werd vermoedelijk nauwkeurig voorbereid, zo liet de politie dinsdagavond weten in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Volgens de politie zijn de daders rond middernacht via de Bloys van Treslongstraat gevlucht.

De politie bevestigt in het programma dat Henriques's broer op 15 maart 2020 doelwit was van een schietpartij bij winkelcentrum Crabbehof in Dordrecht. Hij overleefde dit. Het is nog niet bekend of er een link is tussen de twee beschietingen. Ook is nog niet bekend waarom de daders het persoonlijk op Henriques gemunt hadden.

Alle mensen die op de avond van de beschieting in de buurt waren, krijgen dinsdagavond van de politie via sms een oproep om zich te melden als zij meer informatie hebben.