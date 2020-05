Het weer van vandaag: fris en kans op een bui

Vandaag begint de dag met zonnige perioden en is het droog. Vanmiddag is er meer bewolking aanwezig en bestaat er kans op een regenbui. Met een middagtemperatuur van een graad of 12 blijft het aanhoudend fris voor half mei. Er staat eerst weinig wind, vanmiddag staat er een matige noordenwind die langs de kust toeneemt tot krachtig.

Vanavond en vannacht volgen opklaringen en wordt het droog. De temperatuur daalt naar 6 graden langs de kust en naar 2 graden in het oosten van de regio. In het oosten van de regio komt het opnieuw op uitgebreide schaal tot lichte vorst aan de grond. De noordenwind neemt in kracht af, maar langs de kust blijft deze krachtig doorwaaien.

Morgen een mooie dag met flinke zonnige perioden en in de loop van de dag ontstaan er ook stapelwolken. Het blijft verder overal droog en in de middag wordt het 12 of 13 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind.

Vooruitzichten

De dagen erna zorgt een hogedrukgebied voor mooi weer met zonnige perioden en blijft het voorlopig droog in het Rijnmondgebied. In de loop van het weekend wordt het warmer en op zondag wordt het dan uiteindelijk 18 graden en dat is heel normaal voor half mei.