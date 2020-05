Grote cokevondst in container voor Rotterdam, straatwaarde bijna 94 miljoen euro

De drugs werden gevonden in de haven van Limón, in een container met ananassap. Het spul zat verpakt in 1250 pakketjes van elk een kilo per stuk.

Het is de tweede keer in een paar maanden tijd dat de Costa Ricaanse autoriteiten een grote drugsvangst doen in een container die op weg was naar Nederland. In februari werd in een container met sierbloemen 5000 kilo cocaïne gevonden.