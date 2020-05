Arts wordt coronapatiënt in eigen ziekenhuis: 'Je bent machteloos'

Foto: Jan Willem Kuiper in de onderzoekskamer

Arts wordt coronapatiënt in eigen ziekenhuis

Op de ene dag ben je nog druk om patiënten te helpen en op de andere dag raak je besmet met corona. Je wordt daarna patiënt in je eigen ziekenhuis. Het overkwam radioloog Jan Willem Kuiper (57) van het Ikazia Ziekenhuis: "Ik voelde mij hulpeloos."

"Ik ben gewend om mensen beter te maken en diagnoses te stellen", legt Jan Willem uit. "Maar opeens zit je dan aan de andere kant van de lijn." Hij wordt geholpen door zijn collega's in beschermde kleding met spatbril en mondmasker.

"Je kan alleen maar afwachten en liggen. Je bent machteloos", vervolgt de radioloog. "De uitzichtloosheid is moeilijk. Dat je bij god niet weet, hoe lang het gaat duren."

Menselijk contact

Na drie dagen hunkerde de ervaren arts naar een beetje menselijk contact. "Er gaat niets boven een kleine aai over je bol. Die had ik nodig, maar dat krijg je niet. Ik vond het ontzettend moeilijk dat je daar alleen ligt en niet geknuffeld wordt."

Het nieuwe normaal komt dan ook niet in het woordenboek van de arts voor. "Ik vind het volkomen onzinnig dat we dit normaal noemen. Hopelijk is dit het tijdelijke abnormaal."

Nieuwe inzichten

Uiteindelijk mag Jan Willem het ziekenhuis na vier dagen verlaten. Een grote opluchting voor de arts. Hij wil zijn ervaring op de corona-afdeling gebruiken om patiënten te helpen. "Ik kijk nu op een andere manier naar patiënten. Ik wil ze een hart onder de riem te steken", vertelt Jan Willem.

Hij heeft al een patiënt op de IC bezocht. "Ik heb mijn mondkapje even stiekem afgedaan. Dan ziet hij je gezicht. Dat zie je als coronapatiënt niet. Ik miste dat het meest."

De patiënt was erg blij met het bezoekje van Jan Willem. "Ik zei: 'Ik heb het ook gehad, je komt er wel doorheen, ga door!' Dat soort dingen. Want ik weet hoe het is om daar te liggen. Je ligt hier heel eenzaam te zijn."

Jan Willem raakte besmet door zijn studerende zoon. Die woont in een studentenhuis in Leiden, waar ook Italiaanse studenten wonen.

