Meer chloor, niet omkleden en van tevoren reserveren: zwembaden bereiden zich voor op opening

Zwemfanaten kunnen weer naar hartenlust los. Binnen- en buitenbaden waren sinds maart dicht vanwege het coronavirus, maar langzaamaan openen de zwembaden in de regio weer. In het verwarmde buitenbad in Hoek van Holland kunnen mensen vanaf maandag, geheel volgens de coronaregels, weer baantjes trekken.

"Er is een hoop veranderd", zegt locatiemanager Boudewijn de Vries. Bezoekers moeten hun handen desinfecteren, op de grond staan pijlen en er is een looproute. Ook zijn verschillende plekken gemarkeerd waar zwemmers het bad in- en uit moeten.

Nat pak

Maar omkleden zit er niet in voor de bezoekers. "Wij vragen onze gasten om in hun badkleding te komen, onder hun normale kleren. Er staan stoelen langs de kant, daar kunnen mensen hun gewone kleding op leggen." Maar als je uit het bad komt dan? "Dan doe je je kleding over je badkleding en ga je naar huis."

Een beetje oncomfortabel misschien, met een nat pak weer op de fiets stappen of de auto in duiken. "Ik denk eigenlijk dat het gevoel zal overheersen dat het weer hartstikke mooi is dat we in deze tijd open zijn", zegt Ronald van Ombergen, directeur van Sportbedrijf Rotterdam. "Mensen kunnen weer lekker in beweging komen en dat is hartstikke leuk."

Onder het Sportbedrijf Rotterdam vallen tien zwembaden in de gemeente. Twee daarvan gaan nog niet open. "Bij het Sportcentrum West zijn we aan het verbouwen, dus dat gaat deze zomer open. Bij het Zwemcentrum Rotterdam (Zuid, red.) leggen we nu de laatste hand."

Reserveren

Om te voorkomen dat het te druk wordt in de baden, wordt er gewerkt met tijdslots. Bezoekers reserveren vooraf een tijd waarop ze willen zwemmen en kunnen dan, afhankelijk van de activiteit, een uur aan de slag. Zwemmers mogen elkaar niet inhalen en bij het baantjes trekken is de ene baan bedoeld voor de heenweg en de ander voor terug.

De bedrijfsleiding heeft iets meer chloor aan het water toegevoegd. Handig omdat in deze bijzondere omstandigheden (niet vooraf douchen, geen toilet) de bezoekers wellicht meer vuil meebrengen. "Door net iets meer chloor toe te voegen, heb je meer zuivering van het water", zegt Van Ombergen.

Bezoekers kunnen in ieder geval niet wachten voor ze weer mogen, weet De Vries. "Ik zie dagelijks mensen die vragen wanneer we weer open gaan. Maandag is het zo ver." Dat is twee weken later dan eigenlijk het plan was. Maar abonnementshouders hoeven zich geen zorgen te maken dat ze geen waar voor hun geld krijgen. "We gaan dit jaar ook twee weken langer door."

