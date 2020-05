Horecaondernemers: Maak Witte de Withstraat autovrij

Maak van de Witte de Withstraat in Rotterdam tijdelijk een autovrije zone, zodat de horeca meer ruimte heeft voor terrassen. Dat plan hebben diverse horecaondernemers in de straat ingediend bij de gemeente.

De terrassen van restaurants en cafés mogen vanaf 1 juni weer open. In de zaken zelf mogen de ondernemers maximaal dertig personen ontvangen, die van tevoren gereserveerd moeten hebben. Voorwaarde is wel dat zowel binnen als buiten anderhalve meter afstand gehouden wordt.

De Witte de Withstraat barst van de eettentjes met terrasjes. Om de anderhalvemeterregel na te kunnen leven en het hoofd boven water te kunnen houden, hopen de ondernemers hun terrassen tijdelijk te kunnen uitbreiden naar de straat. De afstandsmaatregel leidt namelijk tot een capaciteitsdaling van zo'n zeventig procent, zegt horecaondernemer Herman Hell van onder meer Nieuw Rotterdams Café (NRC) in de Witte de With.

Autovrij

De ondernemers stellen daarom voor de Witte de With tussen 10:00 uur en 02:00 uur volledig autovrij te maken, van de Eendrachtsweg tot de kruising van de Kromme Elleboog en de Zwarte Paardenstraat en vanaf de kruising van de Hartmanstraat en de William Boothlaan tot aan de Schiedamse Vest.

De terrassen kunnen dan met één meter op straat worden uitgebreid en ook de stoep waar normaliter voetgangers lopen, kan bij de zaken worden getrokken als terrasruimte. Voetgangers kunnen hun weg dan vervolgen via de afgesloten rijweg. Buiten de tijden van de autovrije zone, hebben retailers de tijd om de zaken in de straat te bevoorraden.

Voor automobilisten blijft met de afsluiting de Kromme Elleboog, Zwarte Paardenstraat, Hartmanstraat en William Boothlaan beschikbaar. Zij kunnen parkeren in een van deze straten of de nabijgelegen parkeergarages.

Beoordelen

Het plan van de Rotterdamse horecaondernemers is verder qua indeling van de terrassen nog niet ingevuld. Het algemene horecaprotocol van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ligt namelijk nog ter beoordeling bij de veiligheidsregio's. Hieruit kunnen nog wijzigingen komen waar de Rotterdamse ondernemers hun plan op kunnen aanpassen, zoals bijvoorbeeld hoeveel mensen er aan één tafel mogen zitten.

Volgens Hell steunen de ondernemers in de straat het plan. Ook de buurtbewoners die Hell heeft gesproken, zijn positief. "Daar zijn we heel blij mee, maar ook de politiek moet er iets van vinden en wij zelf hebben te maken met de veiligheidsregio, over hoe wij onze terrassen mogen indelen."

Hell hoopt gauw antwoord te krijgen van de gemeente. "Dan kunnen we verder met de voorbereidingen. Het aanpassen van de terrassen heeft tijd nodig. Dus hoe sneller we iets weten, des te sneller kunnen we dat regelen voor ons publiek."



