Onderzoek naar coronavirus bij Generation R-kinderen

Over de impact van het coronavirus op kinderen is nog veel onduidelijk. Kinderen lijken de ziekte veel minder te krijgen dan volwassenen en áls ze besmet raken, zouden ze minder klachten hebben. "Dat is wel bijzonder, want normaal komen virussen juist vaak voor bij kinderen", zegt Liesbeth Duijts, longarts in het Sophia Kinderziekenhuis.

"We zijn erg geïnteresseerd in hoe vaak het nu eigenlijk voorkomt bij gezinnen en de kinderen zelf. En hoe (snel) verspreidt het virus zich, en wat zijn de risicofactoren?", legt Duijts uit.

De meeste onderzoeken zijn nu gedaan met mensen die al klachten hebben. Het onderzoek van het Erasmus MC wil zich dan ook richten op gezinnen die (nog) geen klachten hebben. "Dan kunnen we zien hoe het zit met asymptomatische kinderen binnen gezinnen hoe zij eventueel bijdragen aan de verspreiding binnen het gezin."

Generation R

Gezinnen kunnen zich niet zomaar opgeven om mee te doen aan dit onderzoek. Erasmus MC put namelijk uit de Generation R-studie, een jarenlang onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van opgroeiende kinderen in Rotterdam. "Deze kinderen doen al heel lang mee, dus van hen hebben we veel gegevens. Binnen die groep gaan we gezinnen benaderen en vragen om mee te doen."

Onderdeel van het nieuwe onderzoek is dat de deelnemers thuis een pakketje opgestuurd krijgen, waarmee ze druppeltjes bloed kunnen afgeven en ook wattenstaafjes moeten inleveren, die door de keel en neus zijn gehaald. Bijkomend voordeel: mochten ze het virus onder de leden hebben, wordt dat op deze manier meteen helder en kan er actie worden ondernomen.

De onderzoekers willen beginnen met een groep van honderd kinderen. "Dat hopen we uit te breiden naar vijfhonderd", zegt Duijts. Het onderzoek ligt nu bij de toetsingscommissie, maar het streven is om 1 juni te starten. De deelnemers worden dan een half jaar lang gevolgd.

