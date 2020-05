Verdachte douanier is gokverslaafd

De vrouwelijke douanier die vastzit voor corruptie is gokverslaafd. Dat bleek woensdag tijdens een korte zitting op de rechtbank. De 45-jarige Rotterdamse komt over een maand vrij.

Izaira F. werd in februari opgepakt. Volgens justitie zijn onder haar hoofdkussen twee telefoons gevonden, waarmee zij contacten zou onderhouden met criminelen.

"Het kostte tijd om de code van een van de telefoons te vinden. De andere was eenvoudiger: we hadden haar geobserveerd in het casino."

Dat casino speelt een belangrijke rol in het onderzoek: Izaira F. is gokverslaafd. Justitie ziet daarin een motief om met (drugs-)criminelen in zee te gaan.

"Zij heeft bedragen van 65 duizend en 3900 euro ontvangen. Dat maken we op uit haar contante stortingen en uitgaven in het casino."

Geldsommen

Haar advocaat, Martin Iwema, bevestigt haar gokverslaving. "Maar ze ontkent iedere vorm van corruptie of witwassen". Hoe komt zij dan aan die geldsommen? "Dat is nog een verrassing. Maar laat ik het zo zeggen: in het casino kan je ook winnen."

Justitie zegt dat de berichten op de versleutelde telefoons wijzen op strafbare feiten. Izaira F. zou informatie hebben gegeven over containers en collega's. Bij de collega's moest zij kijken wie eventueel geschikt was om voor de drugscriminelen te werken.

Het zou voornamelijk om scanners gaan, die de containers in de haven controleren op drugs. In een van de berichten op de telefoon wordt gerept van een honorering voor een scanner van een miljoen euro. Izaira F. zou de (corrupte) collega moeten recruteren. Bij haar thuis is een lijst gevonden met de namen en contactgegevens van collega's.

In de berichten aan haar staat onder meer: 'Als je iemand kan regelen, dan heb je goud in handen. Ik ga je dan echt rijk maken.'

Pre-arrival

De vrouw werkte onder meer op de afdeling pre-arrival van de douane. Daar wordt bepaald welke containers wel en niet worden gecontroleerd op drugs. In het verleden zijn meerdere collega's van die afdeling berecht voor corruptie en drugshandel, zoals Gerrit G. en Gertie V.

Justitie verdenkt Izaira F. er niet van dat zij zelf in de systemen heeft gerommeld om containers buitens de controle te houden. In de telefonische berichten zou de vrouw hebben gezegd: 'Ik moet heel voorzichtig zijn. Je kan niet zomaar meer vrijgeven. Die dingen monitoren mensen. Die gast van laatst heeft veel dingen verziekt.'

Mogelijk duidt zij er hier op dat het op 'wit'(vrij) zetten van 'rode'(verdachte) containers minder makkelijk is geworden door extra controles. Dat kan de reden zijn dat de drugscriminelen naar nieuwe zwakke plekken bij de douane zoeken en hun aandacht op de scanners richten.

Depressie

Izaira F. zit drie maanden vast maar heeft grote psychische problemen. Advocaat Iwema: "Zij heeft PTST en een onderliggende depressie. Ze heeft last van spasmen en kan nog maar heel moeilijk uit haar woorden komen."

Mede om die reden wordt de hechtenis van de vrouw op 12 juni voorlopig onderbroken. In de tussenliggende tijd kan justitie het onderzoek afronden. De verdachte zelf zwijgt tot nu toe.