Politie lanceert telefoonnummer voor melden vuurwapenbezit

De regio telde afgelopen week vijf schietpartijen. Eén daarvan, aan de Bergselaan, had zelfs een dodelijke afloop . Om het wapenbezit aan te pakken, wat volgens de politie het mede het achterliggende probleem achter de schietpartijen is, werden vorig jaar al extra maatregelen genomen.

De politie, gemeente en OM kondigden in september bijvoorbeeld al een tipgeldregeling aan voor mensen die wapens melden. Volgens Mohammed Mouch van de politie is die laatste regeling de afgelopen maanden slechts vier keer gebruikt. "Dat kan zijn omdat de regeling nog niet genoeg bekendheid heeft. Het kan ook zijn dat mensen het spannend vinden om te melden of angst hebben dat hun gegevens openbaar zouden worden", zegt hij.



Door nu een mobiel telefoonnummer te gaan gebruiken dat binnenkomt bij een afdeling die is gespecialiseerd in het afschermen van informanten, hoopt de politie de vertrouwelijkheid nog meer te verankeren dan al gebeurde.

Melders spreken hun tip in op een voicemail. De informatie is ook voor de rest van de politie-organisatie vertrouwelijk. "Zo hopen we het aantal tips over vuurwapens alsnog te kunnen vergroten en wapens van straat te halen, want dat schieten, dat moet echt stoppen. Alleen hebben we de bewoners van de wijken daar keihard bij nodig. De verantwoordelijkheid om de straten wapenvrij te krijgen, dragen we samen."

Tipgevers kunnen hun melding doen via 06-33236432. Als het vuurwapen daadwerkelijk wordt gevonden op het adres dat de tipgever doorgeeft, ontvangt hij of zij daarvoor een beloning van maximaal 750 euro.

De regeling geldt voor het hele werkgebied van de politie Rotterdam. Dat is dus zowel de regio Rotterdam-Rijnmond als Zuid-Holland Zuid.