Jelle speelt Pink Floyds 'Wish you were here' tijdens hersenoperatie

De 34-jarige Jelle van Tilburg heeft een bijzondere manier gevonden om hersentumoren en de behandeling daarvan meer bekendheid te geven. Hij ging onlangs onder het mes in het Erasmus MC in Rotterdam en speelde tijdens die operatie gitaar. "Het liefst wil ik dat miljoenen mensen dit filmpje zien."

Jelle uit Bergen op Zoom kreeg een maand geleden te horen dat hij een kwaadaardige hersentumor heeft. In zijn zoektocht naar meer informatie over deze aandoening, ontdekte hij dat hier nog weinig over bekend is. "Een ver-van-mijn-bed-show", zegt hij, twee dagen na de operatie. "Daarom vind ik het belangrijk dat er meer bekendheid komt over de ziekte en over het onderzoek dat wordt gedaan."

Wakkere hersenoperatie

Als muzikant en instrumentenbouwer bedacht hij een plan, dat onder meer dit doel moest dienen. Hij koos bewust voor een wakkere hersenoperatie, waarbij de patiënt op het moment dat de neurochirurg de hersentumor gaat verwijderen, uit zijn narcose wordt bijgebracht. Zo is beter te controleren of er geen vitale- of hersenfuncties worden beschadigd. Dergelijke operaties worden in het Erasmus MC geregeld uitgevoerd.

Deel twee van het plan bestond uit het spelen van gitaar, terwijl hij op de operatietafel lag. "Ik wilde zeker weten dat mijn fijne motoriek en creativiteit gehandhaafd werden. Maar ik wilde ook graag dat de operatie en het gitaar spelen werden gefilmd. Zodat de buitenwereld kan zien dat dit kan. Het liefst wil ik dat miljoenen mensen dit filmpje gaan zien en dat ze het onderzoek naar hersentumoren gaan ondersteunen.”

Maar zo eenvoudig was dat gitaar spelen niet. Jelle's hoofd lag namelijk muurvast in een klem, zodat de neurochirurg zijn werk goed kon doen. De apparatuur die de arts gebruikte maakte bovendien herrie, waardoor Jelle met beperkt gehoor en zicht 'Wish you were here' van Pink Floyd ten gehore moest brengen.

“Ik heb voor dat nummer gekozen omdat iedereen het kent. Het heeft voor iedereen betekenis. Voor mezelf heb ik het gespeeld, omdat je tijdens zo’n ingreep het liefste je naasten bij je wilt hebben.”

De operatie is goed verlopen. Het weefsel dat is verwijderd, ligt nu in een laboratorium voor verder onderzoek. "Daar gaan ze kijken of vervolgbehandeling, bijvoorbeeld met chemotherapie, zinvol is.”