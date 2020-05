Hedy d'Ancona over impact van bombardement: 'Herinner me van mijn derde jaar eigenlijk alleen dat'

Donderdag is het tachtig jaar geleden dat Rotterdam werd gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. De nu 82-jarige politica Hedy d'Ancona zag als driejarig meisje hoe de bommen op de stad vielen. Nu, al die tijd later, heeft die gebeurtenis nog altijd impact.

d'Ancona is die dag, 14 mei 1940, in Blijdorp. Haar tante is jarig en ze is op visite. Rond half twee 's middags worden de eerste bommen gedropt. De hele aanval duurt slechts een kwartier, maar vernietigt vrijwel het hele historische centrum. Er vallen ruim achthonderd dodelijke slachtoffers. Zo'n tachtigduizend mensen raken dakloos.

Vanuit Blijdorp ziet de driejarige Hedy de verwoesting. Het maakt diepe indruk. "Ik herinner me van mijn derde jaar eigenlijk alleen maar die gebeurtenis", vertelt d'Ancona op Radio Rijnmond.

'Ga onder tafel zitten'

"Ik woonde in Den Haag, bij mijn grootouders, en ik was op bezoek in de Cleyburchstraat, waar mijn tante woonde. De ouderen zeiden steeds: 'Ga onder tafel zitten.' Daar zat ik ook een tijdje. Je zag in de verte dat er iets heel groots en angstaanjagends aan de gang was, met die zwarte wolken en misschien vuur, maar ik weet niet of ik dat echt gezien heb of dat die mensen om me heen dat zeiden."

"Het is interessant om, nu ik zo oud ben, terug te denken aan die middag. Dat ik zelf eigenlijk helemaal niet zo bang was, maar toch lichtelijk ongerust werd door de paniek van de volwassenen om me heen. Ik kende het woord bombardement niet op mijn derde jaar."

d'Ancona werkt nu samen met War Child. Onlangs is ze naar Oeganda geweest. Daar werd ze op een bijzondere manier geconfronteerd met haar oorlogsverleden.

Licht blijven zien

"Toen dacht ik ineens: kinderen beleven dingen door de ogen van ouderen. Dus als die zich koest houden of een beetje licht blijven zien in de ellende, kunnen kinderen dat ook heel makkelijk. Ik heb het daar gemerkt. Dat kinderen er heel makkelijk uit te liften zijn als ze volwassenen om zich heen hebben die aandacht aan ze geven en leuke dingen met ze doen. Heel toevallig dat ik het kon refereren aan die ellendige situatie toen in Rotterdam."

Tekst gaat verder onder de foto's



Er zijn mensen die de huidige coronacrisis vergelijken met een oorlog. De Franse president bijvoorbeeld. "Nee, daar ben ik niet voor", zegt de politica.

"Ik heb compassie voor iedereen die zijn baan kwijt is, in geldproblemen zit of bang is om ziek te worden. Maar een oorlog zoals ik heb doorgemaakt, waardoor ik de helft van mijn familie - en vooral mijn vader, nooit meer heb teruggezien, waar nooit over gesproken werd, dat is oorlog. Deze coronacrisis is niet te vergelijken met de gruwelijkheid van een wereldoorlog. Dat is iets heel anders."